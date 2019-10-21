Саратовскому убийце предъявили обвинение, он признал вину

Следователи предъявили обвинение Михаилу Туватину, который был задержан по подозрению в убийстве Лизы Киселевой в Саратове.

Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ, он полностью признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах случившегося, когда его привезли на место преступления.



Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее искал весь город, и к концу следующего дня ребенка нашли мертвым в одном и гаражей неподалеку от ее дома.

Убийцей оказался 35-летний мужчина. Ранее он был уже неоднократно судим за сексуальное насилие и разбой. Следователям он рассказал, что убил девочку после того, как она спросила его про гараж, который он незаконно занимал.

История настолько потрясала весь Саратов, что люди хотели устроить самосуд. Все местные адвокаты отказались защищать Туватина. Его отец потребовал для него смертной казни.

Солагерники Туватина рассказали, что на зоне был "опущенным", "петушарой". Его регулярно били, жил он в туалете.