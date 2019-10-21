Зидана уволят из "Реала" в случае проигрышу "Галатасараю"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может лишиться своего поста, если его команда проиграет в Лиге чемпионов турецкому "Галатасараю". Команды сыграют во вторник в Стамбуле.

"Реал" набрал лишь очко в двух первых матчах группового турнира. Если мадридцы проиграют чемпионам Турции, то французский специалист может лишиться своего поста. В качестве потенциальных преемников Зидана называют португальца Жозе Моуринью и итальянец Массимилиано Аллегри.

Зидан, в прошлом легендарный футболист "Ювентуса", "Рала" и сборной Франции, трижды приводил мадридцев к победе в Лиге чемпионов в роли тренера. В прошлом году он вернулся в "Реал", однако пока не может выйти на свой прежний уровень. "Королевский клуб" неудачно начал европейскую кампанию. В чемпионате Испании клуб отступил на второе место после недавнего проигрышу "Майорке".