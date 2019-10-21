Михаил Воробьев вызван в основу "Филадельфии" из фарм-клуба

Нападающий Михаил Воробьев вызван в клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз" и будет привлечен к работе с основой. 22-летний хоккеист начинал сезон в команде Американской хоккейной лиги "Лихай Валли Фантомс", которая является фарм-клубом "летчиков".

В пяти матчах нового сезона Михаил забросил две шайбы и отдал две результативных передачи. Руководство "Флайерз" решило проверить молодого хоккеиста в главной команде. Воробьев уже прибыл в расположение "Филадельфии" и готовится к матчу с "Вегас Голден Найтс".

Михаил Воробьев воспитанник уфимского хоккея. Он выступал за "Салават Юдаев" в КХЛ и его фарм-клуб "Толпар" в Молодёэной хоккейной лиге. В 2015 Михаил был избран "Филадельфие" на драфте, а в 2017 подписал контракт с заокеанским клубом. Воробьев пока не играл за основной состав "лётчиков".