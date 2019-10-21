Репетитор на протяжении месяца выносила из квартиры москвича украшения

Нанятая семейной парой из Москвы частный педагог за месяц вынесла из их квартиры украшений почти на 300 тысяч рублей, сообщили в столичном управлении МВД. Камера наблюдения сняла 38-летнюю злоумышленницу "за работой".

Женщина успевала заниматься с ребенком пары, а обогащением за их счет занималась в перерывах между домашними уроками. На кадрах видно, как она обыскивает все шкатулки на тумбочке и забирает какие-то украшения себе. По данным следователей, репетитор на протяжении нескольких недель выносила ювелирные изделия из квартиры в селе Вороновское, после чего относила их в ломбард.

Задержали предполагаемую воровку на выходе из дома, в ее сумке нашли несколько украшений. Сумму ущерба наниматель учительницы оценил почти в 300 тысяч рублей.

Подозреваемую в краже отпустили под подписку о невыезде.