Минкульт отложил открытие калужского Музея космонавтики до апреля 2021 года

Введение в строй второй очереди калужского Музея космонавтики снова откладывается. Министерство культуры РФ перенесло дату открытия на апрель 2021 года.

Директор департамента музеев Владислав Кононов сообщил "Вестям Калуга", что для калужан открытие музея будет подарком на 650-летие города, поэтому презентацию планируют провести прямо в День космонавтики.

Напомним, строительство второй очереди первого космического музея страны в Калуге началось ещё в 2014 году. Проект реализуется на федеральные средства. Помимо просторных помещений для обновленной экспозиции, в новом музее появится современный кинозал и лекторий, рядом построят обсерваторию для астрономических наблюдений.