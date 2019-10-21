Итоги VIII экофорума "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы"

18 октября в Москве закончился второй день масштабного экологического форума "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы". Он проходил в Цифровом деловом пространстве. Организаторами выступили ПАО "ГМК "Норильский никель" ("Норникель"), Экологический фонд Сибирского федерального университета (Экофонд СФУ) и Научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).

Деловая программа второго дня Экофорума началась со стратегической сессии Росприроднадзора "Роль бизнеса в реализации федерального проекта "Чистый воздух". Не все знают, что частный бизнес — участник этого нацпроекта, заявил статс-секретарь — вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков. Он рассказал, что "Серный проект" по снижению выбросов на предприятиях компании в Норильском промышленном районе "абсолютно некоммерческий", но для "Норникеля" это такая же обязательная инвестиция, как технологическая модернизация. Порядка 70% технологий, которые использовались в ходе проекта, уникальны и вряд ли поддаются тиражированию, сообщил Пристансков.

"К 2024 году количество городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха должно снизиться с восьми до нуля. По данным Росгидромета мы уже видим положительную динамику", — рассказал Александр Власов, руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух".

Он сообщил, что заключено уже 22 соглашения с промышленными предприятиями, где они добровольно составили план инвестиционных мероприятий, призванных обеспечить требуемые показатели.

В Красноярском крае вопросы экологии являются очень актуальными. Такие проекты, как "Енисейская Сибирь", а также большое количество промышленных предприятий делают его опорным регионом для России. Но такая экономическая развитость ставит перед властью очень серьезные вопросы в сфере экологии. Сотрудничество в сфере ГЧП с "Норникелем" — позитивный опыт, и его нужно переносить в Красноярск, который также нуждается в улучшении экологической обстановки, уверен Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края.

Станислав Корякин, член общественного совета при Минприроды РФ, рассказал об опыте общественного контроля за состоянием воздуха. Общественная проверка нацелена на то, чтобы выработать баланс между позицией общественности и лучшими практиками, которые используются в промышленности, пояснил он.

Участники также обсудили вопросы финансирования проектов с помощью инструментов ГЧП. Дмитрий Пристансков выразил надежду, что появится институт региональных инвестиционных проектов. По его словам, ГЧП не обязательно замыкать в рамках государственных инвестиционных контрактов. Можно также применять другие инструменты, такие как налоговые преференции. Инвестиционный цикл металлургической компании составляет 7—10 лет, поэтому она не может мыслить трёхлетними сроками планирования госбюджета, сказал он.

Все инвестиционные проекты, которые затрагивают экологию, не приносят непосредственной прибыли, поэтому часть расходов на них должно брать на себя государство, считает депутат Государственной думы Раиса Кармазина, которая много лет прожила в Норильске. Она напомнила, что плохая экологическая обстановка — это, помимо прочего, финансовая нагрузка на здравоохранение.

На секции 5 Смаил Алхилиали, начальник отдела новых экологических режимов департамента энергетики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), рассказал о том, как концепция всеобщего устойчивого промышленного развития (ISID) воплощается в наилучших доступных технологиях. Он продемонстрировал примеры технологий демеркуризации, которые могут использоваться в тяжелой промышленности. Вадим Беликов, эксперт Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о важности НДТ для экономики замкнутого цикла, когда отходы производства проходят максимально эффективную вторичную переработку. По его мнению, роль международных организаций — в том, чтобы наладить обмен инновационными решениями между странами. Константин Машкович, старший менеджер направления департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии ПАО "ГМК "Норильский никель", поделился опытом подготовки отчетности в области устойчивого развития с привязкой к Целям устойчивого развития ООН.

Другие участники секции привели различные примеры, которые доказывают, что цели устойчивого развития неразрывно взаимосвязаны и состояние промышленности во многом обеспечивает и качество жизни человека, и состояние городской среды, и отношение к экологии. В частности, Наталья Липкина, партнер в компании GVA, рассказала об инновационном мусороперерабатывающем заводе в Копенгагене, крыша которого представляет собой горнолыжный склон. Проблема экологии — это проблема бедности, считает Елена Мякотникова, корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ). Если человек беден, он не будет думать о том, купить дорогую стеклянную бутылку, которая будет вторично использоваться, или дешевую пластиковую.

Секция 6 была посвящена экопросвещению, эковолонтерству и экотуризму — социальным проектам как процессу повышения экологического самосознания. Участники обсудили, как вовлечь общество в решение насущных экологических проблем. 70% поколения Z озабочены вопросами экологии, и их выбор в дальнейшем будет определять приоритеты компаний, сказал Борис Филиппов, проректор по стратегическому развитию Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, который выступил модератором секции.

Важно изменить восприятие волонтерской деятельности у общественности: это не просто выполнение любой работы бесплатно, это намного шире и важнее, считает Лариса Ван-Мин-Ян, главный специалист бюро экологической безопасности ООО ГРК "Быстринское", руководитель эковолонтерских проектов. Олеся Кужель, менеджер региональных проектов Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), рассказала об опыте работы детского эколого-просветительского центра творчества "Белый мишка" в Норильске. Светлана Юшкова, специалист отдела экологического просвещения заповедника "Столбы", поделилась успешным опытом взаимодействия бизнеса и ООПТ.

Секция 7 "Международное сотрудничество в Баренц-регионе". Экологические проблемы и пути их решения» была посвящена тому, как развивается сотрудничество на северо-западной границе России и какие общие проблемы должны решать Россия, Норвегия, Швеция и Финляндия.

Руководитель экологического объединения "Беллона" Александр Никитин рассказал на Экофоруме о работе организации: "Еще в прошлом году на Экофоруме в Мурманске я говорил о том, что "Беллона" всегда требовательно относилась к "Норникелю" и даже была оппонентом этой компании. Но ситуация меняется, и сегодня мы разговариваем с "Норникелем" на другом уровне. Мы начинаем во многих вещах понимать друг друга, что радует. Так, на днях президент компании Владимир Потанин заявил, что "Норникель" закрывает плавильный цех в Никеле. Это очень хорошая новость — данный объект вызывал беспокойство в том числе и наших арктических соседей, указывавших на уровень выбросов. Сейчас компания начинает работать над решением социальных проблем людей, вызванных закрытием этого цеха. В целом очень важно, чтобы компания была открыта и следовала экологическим стандартам в своей деятельности. Именно оценке направления движения компании к информационной прозрачности и уменьшению выбросов посвящен наш доклад "Норникель": экологические амбиции".

Александр Стоцкий, координатор программ Проектного офиса развития Арктики, представил рейтинг устойчивого развития "Полярный индекс Баренц-региона". Рейтинг был разработан в сотрудничестве с экономическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова. Он показывает, насколько предприятия и арктические территории Швеции, Норвегии, Финляндии и России соответствуют принципам устойчивого развития.