Ходит на четвереньках и ест только руками: соседи рассказали, как жила девочка-маугли

Стали известны подробности жизни 11-летней девочки-маугли, доставленной в больницу Орла в тяжелом состоянии. Помимо физического истощения врачи обнаружили у ребенка признаки задержки психомоторного развития.

"Девочка в жутком состоянии. Она не умеет ходить, говорить. Ведет себя как агрессивный зверек. Кидается на врачей, царапается, кусается. Спит только на полу, на еду бросается с жадностью, ест только руками и не умеет пользоваться столовыми приборами", — рассказала "Комсомольской правде" одна их сотрудниц больницы.

По ее словам, у ребенка также деформирован позвоночник, выпрямиться она не может и вынуждена передвигаться только на четвереньках.

В настоящее время прокуратура и следователи устанавливают условия жизни ребенка в многодетной семье, где воспитывалось еще восемь детей. Возбуждено уголовное дела в отношении должностных лиц из органов опеки по причине их халатности. Также ведется проверка в отношении матери девочки на предмет исполнения родительских обязанностей.

Как выяснили журналисты, родилась и выросла девочка-маугли в деревне Лука Журавинка. Соседи рассказали, что семья жила бедно, но держала хозяйство: кур, уток, корову. Однако после того, как летом этого года глава семейства скончался, его жена продала всю скотину и начала пить. За детьми и до этого особо не следили, а после они и вовсе бегали по деревне голодными.

"Девочка родилась нормальной. А когда ей года два было, что-то случилось. Она перестала ходить. Вместо того, чтобы лечить, они стали ее запирать", — рассказал сосед-пенсионер Валерий Бывших. По его словам, на вопросы о ребенке женщина отвечала, что девочка больная и ничего с ней уже поделать нельзя.

По словам других соседей, которые просили не указывать их имена, мать запирала девочку в комнате только на время холодов, а летом держала ее в небольшом загоне рядом со скотом.

По результатам доследственной проверки в отношении многодетной матери могут возбудить уголовное дело.