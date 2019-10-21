Спустя сутки после открытия в тамбовском ТЦ рухнула труба

В торгово-развлекательном центре в Тамбове спустя сутки после официального открытия с потолка рухнула труба. Только чудом инцидент, попавший в объектив камеры наблюдения, обошелся без жертв.

ЧП произошло около пяти часов вечера 20 октября на первом этаже лайфстайл-центра "Студенец". Первых посетителей он принял еще 18 сентября, но официально церемония открытия состоялась спустя месяц, 19 октября.

На кадрах видно, как в помещении, где располагается кафе, рушится потолок, а затем на пол падает труба большого сечения, из которой выливается вода. При падении конец трубы зацепил посетительницу, у нее диагностировали сильный ушиб плеча.

Пользователи городских пабликов отметили, что девушка в рубашке родилась — от верной гибели ее отделяли несколько сантиметров.

Руководство ТРЦ признало факт обрушения, но от дальнейших комментариев отказалось.