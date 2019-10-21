Пассажирский транспорт в Воронеже полностью обновят за три года. Всего на эти цели потребуется более 3 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Гусев рассказал в интервью ТАСС в понедельник, 21 октября.

Заметные изменения в общественном транспорте можно будет увидеть уже в 2020 году. Губернатор подчеркнул, что транспортные компании должны быть готовы полностью заменить подвижной состав в течение трёх лет. С марта по июнь мэрия перезаключит договоры на транспортное обслуживание на следующие 5 лет, причем могут появится и новые перевозчики. Александр Гусев отметил, что обновление повлечет подорожание проезда в воронежских маршрутках.

Как передает "Вести Воронеж", глава региона рассчитывает, что воронежские перевозчики согласятся на условия мэрии и обновят парк своими силами. Если этого не получится, то обновление автобусного парка в городе сможет провести крупная кампания, которая в кредит поставит технику и заключит с мэрией контракт на оплату всех своих затрат.

Отметим, Воронеж вошел в список из 10-ти городов, в которых будут тестировать новую систему общественного транспорта. Работа ведется в рамках федерального проекта