Ассанж прибыл в лондонский суд

Джулиан Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне, где будет слушаться вопрос о его экстрадиции в США.

Как сообщает РИА Новости, Ассанж одет в темно-синий костюм, его седые волосы гладко зачесаны назад​​​. Судья спросил, может ли он подтвердить имя и дату рождения, Ассанж тихим спокойным голосом ответил утвердительно. Поддержать его пришло много сторонников, среди которых и экс-мэр Лондона Кен Ливингстоун.



Основатель WikiLeaks скрывался семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища и выдал британской полиции. В мае лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

В сентябре суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела, так как есть снования полагать, что он может попытаться снова уйти от правосудия. Его адвокаты не стали подавать прошение об освобождении под залог, передает ТАСС.

Между тем судебный процесс по делу об экстрадиции Ассанжа может затянуться на шесть лет и обойдется британским налогоплательщикам в 600 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет The Daily Mail.