В Театре Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации Талызиной

В Театре имени Моссовета опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию об экстренной госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной из-за проблем с сердцем.

В комментарии РИА Новости директор театра Валентина Панфилова сообщила, что актриса проходит плановое обследование, чувствует себя хорошо и вскоре вернется к работе.

Валентине Илларионовне, как сказала Панфилова, надо немного отдохнуть перед назначенным на 27 октября спектаклем "Васса". В нем 84-летняя актриса играет главную роль.