Саратовского убийцу привезли на место расправы над девятилетней Лизой

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой 35-летний саратовец полностью признал свою вину. На месте расправы он показал и рассказал, за что задушил школьницу.

"Проходя мимо, она сказала что-то по поводу гаража. Я развернулся, зажал ей рот и завел ее сюда", — поведал во время следственного эксперимента Михаил Туватин.

Тем самым он подтвердил фигурировавшую ранее версию о том, что убил Лизу всего лишь из-за вопроса о принадлежности гаража. Дело в том, что заброшенное строение неоднократно судимый Туватин захватил самовольно и очень боялся, что об этом кто-то прознает. Днем 9 октября проходившая мимо девочка поинтересовалась у выглянувшего у двери мужчины, что он делает в чужом гараже, а спустя несколько минут жизнь ее оборвалась.

Лизу искали более суток, когда появилась информация о задержание подозреваемого, местные жители едва не устроили самосуд над Туватиным, которого омбудсмен Татьяна Москалькова назвала мутантом. Позже все местные адвокаты отказались защищать задержанного, а его отец потребовал для сына смертной казни. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения по статье "Убийство малолетнего".