Власти Москвы в 2020 году значительно увеличат расходы на соцподдержку

Проект бюджета Москвы на 2020 год по сравнению с 2019-м предполагает увеличение расходов на социальные меры поддержки на 18,4 процента.

Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике сообщил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Он рассказал, что на следующий год в проекте закона о бюджете на социальную поддержку москвичей предлагается запланировать 537,8 миллиарда рублей, что на 18,4 процента больше, чем в 2019 году.

Филиппов также сообщил, что мерами социальной поддержки от города пользуется каждый третий москвич.

Непосредственно на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в бюджете предусмотрено 495,3 миллиарда рублей — по сравнению с текущим годом эти расходы увеличиваются на 19 процентов.

В бюджете учтены ассигнования в объеме 157,4 миллиарда рублей на доплаты пенсионерам, исходя из размера минимальной пенсии в Москве 19 500 рублей в месяц. Такие доплаты получают 2,1 миллиона жителей столицы.

В 2020 году планируется индексация на 5,6 процента размеров пособий и компенсационных выплат гражданам старшего поколения. На эти выплаты в проекте бюджета предусмотрено 22,4 миллиарда рублей.

На финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ отдельных категорий граждан в следующем году планируется направить 25,5 миллиарда рублей, а расходы на выплаты жилищных субсидий семьям с низким уровнем дохода на 2020 год запланированы в объеме 21,9 миллиарда рублей.

При этом льготами по оплате услуг ЖКХ и жилищными субсидиями пользуются более 4 миллионов москвичей.

На финансирование бесплатного либо льготного проезда в общественном транспорте пенсионеров и других льготных категорий граждан в 2020 году запланировано более 125 миллиардов рублей. Льготы будут действовать и при пользовании Московскими центральными диаметрами.

Кроме того, пассажирам будет предоставлена возможность бесплатной пересадки между станциями МЦД, МЦК и Московского метрополитена.

Программа "Московское долголетие" (бесплатные кружки и секции для пенсионеров) в 2020 году будет профинансирована в объеме 5 миллиардов рублей.

На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в следующем году выделяется 2,4 миллиарда из бюджета Москвы и 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Приобретение бесплатных путевок в санаторно-курортные учреждения для льготных категорий граждан в 2020 году будет профинансировано в объеме 7,7 миллиарда рублей, в том числе на 85 процентов — из городского бюджета (6,7 миллиарда) и на 15 процентов — из федерального бюджета (1 миллиард).

На оказание адресной социальной помощи находящимся в трудной жизненной ситуации москвичам старшего поколения, ветеранам, инвалидам и семьям с детьми в 2020 году выделяется 6,5 миллиарда рублей.

Что касается повышения доступности и качества медицинской помощи с учетом средств ОМС, то расходы на здравоохранение в 2020 году составят свыше 700 миллиардов, при этом прямые бюджетные расходы по программе "Развитие здравоохранения" вырастут на 30,4 процента — с 306,8 в 2019-м до 400 миллиардов в 2020 году.

Расходы на обеспечение льготников бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в следующем году возрастут до 45 миллиардов рублей.

В проект бюджета также включены ассигнования в объеме 1,3 миллиарда рублей на реализацию новой программы обеспечения современными бесплатными лекарствами граждан, которые страдают хронической ишемической болезнью сердца или перенесли острый инфаркт миокарда.

Предусматриваются и средства на продолжение реализации проекта бесплатной общедоступной диспансеризации населения в летних павильонах "Здоровая Москва".

Продолжится увеличение охвата населения профилактикой инфекционных заболеваний. На приобретение качественных и безопасных вакцин в проекте бюджета на 2020 год выделяется 2,7 миллиарда рублей.

По сравнению с 2019 годом будут значительно увеличены закупки вакцины против вируса папилломы человека, менингококковых инфекций и коклюша.