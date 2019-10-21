Стали известны судьи, которые обслужат матчи российских клубов в еврокубках.

В ближайшие дни четыре российских клуба сыграют в европейских Кубках. В Лиге чемпионов "Локомотив" отправится в Турин в гости к чемпиону Италии "Ювентусу", а "Зенит" в гостях встретится с немецким "РБ Лейпциг". В Лиге Европы ЦСКА примет венгерский "Ференцвароше", а "Краснодар" ждет матч с турецким "Трабзонспором".

Стали известны судьи, которые будут обслуживать встречи с участием наших команд. Матч "Ювентус" – "Локомотив" рассудит греческая бригада во главе с Тасосом Сидиропулосом. Турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком будет работать на игре между "Лейпцигом" и "Зенитом". Недавно Али Палабыйык судил встречу Лиги Европы ЦСКА – "Эспаньол". Чех Павел Орел назначен главным арбитром матча ЦСКА — "Ференцварош". Встречу "Трабзонспор" – "Краснодар" доверено обслуживать австрийской бригаде во главе с Харальдом Лехнером.

Получили назначения российские арбитры. Сергей Иванов, его помощники Роман Усачев и Алексей Лунев, резервный арбитр Михаил Вилков, будут работать на матче "Гент" (Бельгия) – "Вольфсбург" (Германия). Алексей Еськов назначен главным судьей встречи между французским "Ренном" и румынским ЧФР. Помогать ему будут судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко, и резервный арбитр Владислав Безбородов.