Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября. Торжественная церемония пройдет на "Адмиралтейских верфях", сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на главнокомандующего ВМФ Николая Евменова.

Военные уточняют, что "Иван Папанин" – первый корабль проекта 23550. Он предназначен для работы во льдах: вести патрулирование, буксировать или сопровождать суда, участвовать в поисково-спасательных операциях.

Длина "Ивана Папанина" – около 100 метров, водоизмещение 8500 тонн. Он способен проломить лед толщиной до полутора метров.

По данным из открытых источников, боевой корабль вооружен модернизированной артиллерийской установкой АК-176МА калибром 76 миллиметров. Плюс на борту "Ивана Папанина" базируются два бронекатера "Раптор" и морской вертолет Ка-27.