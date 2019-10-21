Самосвал снес остановившуюся рядом с местом ДТП маршрутку

Желание помочь водителю вылетевшей с трассы легковушки обернулось серьезной аварией в Пермском крае — в остановившуюся маршрутку на полном ходу врезался грузовик. Момент столкновения попал на видео.

Авария произошла поздним вечером 20 октября на 248-м километре трассы Кунгур — Соликамск. По данным краевого управления МВД, владелец микроавтобуса вез 10 человек из Березников в Екатеринбург, когда у поворота на Чаньвинский карьер заметил улетевшую в кювет легковушку. Он остановился на полосе, чтобы поинтересоваться состоянием пострадавших, но в этот момент из-за поворота появился самосвал.

После дождя ударил мороз, так что проезжая часть превратилась в некое подобие катка. Водитель тяжелой машины оказался на встречной полосе и не успевал остановиться, а потому попытался объехать "препятствие". Маневр не удался: грузовик зацепил маршрутку, а сам съехал в кювет и завалился на бок.

Обошлось без серьезных травм, пассажиры микроавтобуса отделались легкими ссадинами и царапинами.