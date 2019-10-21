Обучение детей с аутизмом в разных странах обсуждают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылся педагогический форум, на который приехали специалисты из разных городов Свердловской области. Сегодня там обсуждают — чем в разных странах отличается обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Поделится своим опытом на форум прибыла специалист из Америки Кэрол Квирк.

Директор Коалиции по инклюзивному образованию в штате Мэриленд (США) Кэрол Квирк считает, что детей с инвалидностью и с особыми потребностями необходимо включать в обычные классы школы, в школы по соседству. Она рассказывает про американский опыт, где особенными детьми специалисты работают уже более 60 лет. Поэтому страна накопила огромный опыт. Перенять его на форум приехали специалисты из разных городов Урала.

Как передает "Вести Урал", участники мероприятия отметили, что люди с аутизмом часто бывают очень талантливыми, но при этом плохо взаимодействуют с окружающими и могут быть неприспособленными к жизни. Поэтому с детьми надо начинать заниматься как можно раньше. Представитель Берёзовского Анастасия Капитонова идет на мастер-класс по карточкам Пэкс, чтобы научиться: как с особенными детьми лучше общаться, как использовать, какие методы, какие системы. Отметим, что карточки Пэкс — это система для работы с детьми, которые не говорят, а общаются только на уровне карточек, рисунков и схем.