Медведев: экономика России в порядке

С экономикой России все в порядке, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ)​​​.

По его словам, увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот, макроэкономические показатели находятся на очень хорошем уровне, инфляция низкая. Также Россия старается "участвовать во всяких системах и рейтингах".

Как сообщает РИА Новости, Медведев подчеркнул, что интерес иностранных инвесторов к России не ослаб даже после введения санкций. Более того объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти. По его словам, за последние пять лет он увеличился на 50 процентов.

Консультативный совет по иностранным инвестициям был создан 25 лет назад по поручению правительства, уточняет "Россия 24". Его главные задачи — выстроить диалог между иностранным бизнесом и властью, чтобы упростить путь инвестициям в страну и создать единые правила игры. Сейчас в КСИИ входят 53 игрока со всего мира.