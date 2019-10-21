Игорь Петренко рассказал о годах в СИЗО и разводе с Екатериной Климовой

В кино Игорь Петренко в основном дают роли волевых мужчин, способных быстро принимать решения и совершать героические поступки. Не так давно он получил премию ФСБ России за роли сотрудников безопасности, но в жизни самого актера был тяжелейший период, когда он был осужден за соучастие в убийстве. Тогда Игорь уже был студентом второго курса театрального.

Молоденький солдат в картине "Водитель для Веры", главный герой в фильме "Мы из будущего", капитан милиции из сериала "Черная кошка" и других фильмов два года провел в СИЗО.

Актер говорит, что это полностью сформировало его нынешнее мировоззрение. Вычеркнуть эту несчастливую пору в жизни, по его признанию, Игорь не может и практически каждый день думает об этом.

После выхода из СИЗО Петренко понял, что судьба дает ему второй шанс, и решил, что должен в жизни добиться чего-то значимого.

Уже в 25 лет он снялся в картине "Звезда", и эта роль принесла ему большой успех. К тому времени он уже был женат на своей однокурснице по Щепкинскому училищу Ирине Леоновой.

Вместе они прожили 7 лет, мечтали о детях, но их у пары не родилось, но в следующих браках и Ирина, и у Игорь стали многодетными родителями.

Сейчас у Петренко пять детей. Двое — сыновья Матвей и Корней — родились в браке с Екатериной Климовой. Их пору считали одной из самых красивых и счастливых в российском кинематографе, но после 10 лет брака они расстались.

Это стало большой неожиданностью и для знакомых, и для поклонников, но, признается теперь Петренко, если бы не дети, то они развелись раньше.

"Что-то трескалось и в результате сломалось", – вспоминает актер отношения с Климовой.

Два года назад Игорь вернулся в родной Малый театр, из которого уходил из-за частых съемок. Теперь, говорит Петренко, он "дома, чему несказанно рад".

Из-за чего Петренко попал в СИЗО, и что он вспоминает о годах, проведенных в "Матросской тишине"? Как родители Игоря отреагировали на произошедшее? Кто помог ему поступить в Щепкинское училище, кем Игорь хотел бы стать, если бы не профессия актера, и почему они расстались с Екатериной Климовой?

Об этом он рассказывает в "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" от 21 октября, а в следующем выпуске программы – о том, как сложилась жизнь актера после развода с Климовой.