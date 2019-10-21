Новым тренер сборной Болгарии станет Георгий Дерменджиев

Бывший тренер софийского "Левски" Георгий Дерменджиев в ближайшее время возглавит сборную Болгарии по футболу. Он заменит Красимира Балакова, уволенного после крупного поражения сборной Англии в отборочном матче чемпионата Европы.

На прошлой неделе болгары проиграли дома англичанам 0:6. Кроме того, встреча сопровождалась проявлениями расизма в адрес некоторых английских футболистов. Позорное поражение и скандал привели к тому, что премьер-министр страны Бойко Борисов заставил уйти в отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова, занимавшего этот пост с 2005 года. Покинул свой пост тренер сборной Балаков.

Исполнять обязанности руководителя болгарского футбола стал вице- президент Йордан Лечков. Он и сообщил о скором назначении нового тренера, которым станет Георгий Дерменджиев. Последним местом работы 64-летнего специалиста был столичный клуб "Левски".