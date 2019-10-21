Екатерина. Самозванцы

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21 октября 201914:45

Ведущий телеканала "Россия 1" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ведущий ВГТРК Владимир Соловьев установил новый мировой рекорд по длительности пребывания в эфире в течение одной недели — 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Это достижение было зафиксировано экспертами Книги рекордов Гиннесса.

Рекорд был установлен во время эфиров передач "Кто против?" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Ток-шоу посвящены актуальным политическим событиям в России и мире.

"25 часов 53 минуты 57 секунд в прямом эфире за неделю. Это новый рекорд Гиннесса. Спасибо лучшей телевизионной команде в мире!" — поблагодарил Соловьев своих коллег.

Предыдущий рекорд — 21 час 42 минуты — был установлен японским шоуменом Монта Мино.

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