КХЛ. Московское "Динамо" обыграло "Амур" в Хабаровске

Встречей в Хабаровске начался очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. "Амур" принимал московское "Динамо" и проиграл 1:5.

Главным героем матча стал нападающий "Динамо" Даниил Тарасов, забросивший четыре шайбы из пяти. Тарасов отличился на 7, 25, 40 и 48 минутах, а во всех четырех голевых комбинациях ему ассистировал Вадим Шипачев. Еще один гол в составе "Динамо" записал на свой счет Максим Анфиногенов. У "Амура" единственную шайбу забросил Гинек Загорна.

Тарасов и Шипачев повторили клубное достижение 35-летней давности. В 1984 году нападающий "Динамо" Сергей Светлов забросил четыре шайбы в ворота "Крыльев Советов", а Сергей Яшин сделал четыре голевых передачи.

"Динамо" набрало 25 очков и вышло на второе место в Западной конференции. У "Амура" 17 очков и 11 место на Востоке.