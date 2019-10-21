В Подмосковье обнаружили тела четырех жертв банды "короля" преступного мира России

В Подмосковье нашли тела, предположительно, депутата Раменского муниципального совета Татьяны Сидоровой и трех ее родственников, похищенных в 2012 году членами банды вора в законе Шишкана, которого называли главным криминальным авторитетом страны. СКР обнародовал видео с места масштабных раскопок.

Гендиректор компании "Племзавод Раменское" и депутат заксобрания Татьяна Сидорова пропала 22 февраля 2012 года. Вместе с ней бесследно исчезли 73-летний супруг Владимир Кремнев, сын от первого брака Александр и старшая сестра Зоя. В особняке в поселке Малахово следователи обнаружили следы крови, но тела обнаружить так и не удалось.

Подозрения в расправе пали на группировку Олега Медведева, более известного как вор в законе Шишкан (прозвище получил по прежней фамилии Шишканов), — якобы злоумышленники требовали от 53-летней Сидоровой уступить бизнес, но та отказывалась.

Банда зародилась около девяти лет назад в подмосковном Раменском, но быстро распространила свое влияние сначала на соседние районы, а потом и области. Самого Шишкана еще в середине июля отправили в следственный изолятор по подозрению в занятии высшего положения в иерархии преступников. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Спустя пару месяцев задержали восьмерых участников банды, которые, предположительно, были причастны не только к расправе над Сидоровой и ее семьей, но и к другим убийствам.

Допросы, судя по всему, принесли свои плоды: все в том же Раменском районе после 12 дней раскопок оперативники нашли четыре тела, у двоих из них в области головы обнаружены пули. Останки, с высочайшей долей вероятности, принадлежат семье бизнесвумен.

Оперативникам пришлось потрудиться: с помощью экскаваторов они вскопали более 2 тысяч квадратных метров земли близ дачного поселка, порой уходя на глубину 10 метров. Тела покоились под четырехметровой толщей песка и глины. Правдивость предположений следователей установит экспертиза.