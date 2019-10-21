В Ростове Великом объявили трехдневный траур по погибшим при пожаре

На территории Ростовского района в Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.

Как сообщили РИА Новости в районной администрации, отменены все развлекательные мероприятия на территории района, приспущены флаги. Траур объявлен с 21 по 23 октября.

Трагедия произошла 19 октября. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Ленинская в пять утра. Открытое горение было ликвидировано в 7:20 по московскому времени. Погибли семь человек — погибли пять детей и двое взрослых. Еще три человека были госпитализированы.

Следователи выяснили, что дом поджег 35-летний мужчина. Он сознался в совершении преступления. "Взял зажигалку, видать, и пошел", — рассказал он следователям. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".