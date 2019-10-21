Громкая премьера: "Екатерина. Самозванцы" сегодня в эфире телеканала "Россия 1"

Вечером 21 октября на телеканале "Россия 1" состоится долгожданная премьера — зрители увидят новый эпизод киносаги о судьбе самой яркой женщины на российском престоле "Екатерина. Самозванцы".

Впервые на телевидении совершенно новая глава — узел из интриг, измен, заговоров и смертельная западня для великой императрицы. В то время, как Россия ведет кровопролитную войну с Османской империей, в тылу вспыхивает крестьянское восстание. Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром Третьим, покойным мужем Екатерины. Но из всех них Пугачев стал самым опасным.

"Восстания были и на протяжении второй части. Но мы их так очень мягко обошли стороной. И продюсеры решили сделать отдельную часть, посвященную именно этим событиям", — рассказывает Марина Александрова, заслуженная артистка РСФСР.

Картина будет интересна даже тем, кто не видел предыдущую часть "Екатерины". А вот те, кто смотрел, с удовольствием встретят на экранах любимых персонажей.

Немецкая принцесса Вильгельмина — после свадьбы с наследником российского престола Павлом ставшая Натальей Алексеевной — не скрывает монаршие амбиции. Опасности Екатерине стоит ждать и от кровных родственников. Европейские монархи и беглые шляхтичи мечтают о том, чтобы посадить на российский трон княжну Тараканову.

Этот волнующий сюжет создателям картины подарила сама история. Снимали фильм тоже только в подлинно исторических местах.

Дворец великого князя Владимира в Петербурге — излюбленное место съемки для киношников. Благодаря замыслу архитектора все палаты дворца построены в разных стилях. Это позволяет воссоздавать тут любые исторические эпохи. Полвека назад тут снимали "Войну и мир", а вот сейчас "Екатерину" с Александровой, Яглычем и Колтаковым.

"Эта история о женщине, которая, оказавшись без сильного мужского плеча, вынуждена бороться не только с внешними угрозами, но и с внутренними страхами, ведь самозванкой могли назвать и ее", — объясняет Марина Александрова, заслуженная артистка РСФСР.

Как в жестких, а иногда жестоких решениях не потерять себя? Как найти новую любовь, когда душа не остыла к старой? Как творилась история, отголоски которой слышны и сегодня? Вечером 21 октября на телеканале "Россия 1" выйдут сразу две премьерные серии. Новый долгожданный эпизод киносаги "Екатерина. Самозванцы" начнется в 21:00 сразу после программы "Вести".