Сюрприз для ценителей джаза: в Москву едет Ларс Даниэльссон

В последние дни октября у ценителей джаза есть уникальный шанс услышать в столице России шведского басиста, виолончелиста, композитора и аранжировщика Ларса Даниэльссона.

Один из самых известных джазменов мира 30 и 31 октября выступит в московском джаз-клубе "Эссе" вместе с французским пианистом Грэроги Привой и турецким барабанщиком Робертом Мехметом Айкисом.

Ожидается, что на концертах в Москве трио исполнит лучшие композиции из трех альбомов проекта "Либеретто", которым Даниэльссон занимается с 2012 года.

Слово "Либеретто" музыкант придумал сам, добавив к известному "либретто" лишнюю букву "е".

В названии скрыто латинское прилагательное "liber" (свободно), что означает импровизацию, поскольку Ларс не признает границ в музыке.

В общей сложности на счету Даниэльссона больше 20 альбомов, которые получили большое признание и среди критиков и профессионального сообщества, и среди поклонников джаза.

В разные годы он играл и записывался с такими известными музыкантами, как Джон Скофилд, Майк Стерн, Билли Харт, Чарльз Ллойд, Джино Ваннелли, Дейв Кикоски и многими другими.