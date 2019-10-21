ЧП с красноярской дамбой: подозреваемые арестованы, Путин дал поручения губернатору

Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса о мерах по ликвидации последствий прорыва дамб, а также об оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Президент поручил губернатору сделать все необходимое, особо обращая внимание на нужды людей, передает телеканал "Россия 24".

В Красноярске суде арестовал еще одного фигуранта дела о прорыве каскада дамб на золотом прииске. Это мастер горного участка, он арестован сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что на два месяца в СИЗО отправили начальника участка того же предприятия.

В минувшую субботу ночью на золотом прииске в Красноярском крае прорвало каскад дамб. ЧП произошло в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Гигантской волной смыло два временных общежития со старателями. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Девять пострадавших находятся в больнице.

Между тем, следователь на суде сообщил, что руководство прииска пыталось скрыть важные факты, необходимые для выяснения причин трагедии.

В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.