Креатив от ЛДПР: льготы "жертвам перестройки"

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, предложивший ввести термин "жертвы перестройки", пришел в студию программы "60 минут". В прямом эфире он заявил, что для начала надо признать новую социальную категорию – "жертвы перестройки", а потом ввести для нее льготы".

По его мнению, в эту группу должны войти те, кому во второй половине 80-х годов было от 25 до 45 лет.

"На них выпало больше всего стресса, они переживали, болели, теряли работу. Те, кто был моложе, могли легче приспособиться к новым условиям", — сказал 28-летний депутат.

Ведущий программы Евгений Попов в шутку поддержал Бориса Чернышова, предложив выпустить значок "Жертва перестройки" или даже ввести День жертв перестройки.

Ранее эксперты ВЦИОМ провели опрос россиян и выяснили, что четверть респондентов считают себя "жертвами перестройки". Противоположное мнение выразили 70% опрошенных, еще 5% затруднились ответить.

При этом, как выяснили социологи, чаще всего "жертвой перестройки" себя называют люди, чей возраст превышает 60 лет. Таких нашлось 37%. А вот люди от 18 до 24 лет считают себя такими лишь в 8%.

Идею введения льгот для "жертв перестройки" поддержала лауреат Нобелевской премии, белорусская писательница Светлана Алексиевич. А бывший министр экономики России Андрей Нечаев предложил Чернышову сходить к психиатру.