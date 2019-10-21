Минобороны пояснило, почему одна ракета не стартовала на учениях "Гром-2019"

Старт ракеты Р-29Р с атомной подводной лодки "Рязань" решили отменить после того, как пришли данные о ее техническом состоянии. Это никак не сказалось на конечном результате учений "Гром-2019", заявили в Министерстве обороны России. Основная задача маневров была проверка системы управления вооруженными силами, а не запуск баллистических ракет.

Кроме того, добавили военные, количество ракет, которые должны стартовать, определяется из командного пункта. И оно должно соответствовать поставленным задачам. На учениях "Гром-2019" – все намеченные цели были уничтожены и все приказы были выполнены в полном объеме.

Напомним, ранее издание "Ведомости" сообщило, будто пуск стратегической ракеты Р-29Р был сорван из-за технической неисправности. Якобы МБР не вышла из шахты подводной лодки-носителя.



Р-29Р – это первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования с разделяющимися боевыми блоками, каждый из которых наводится на свою цель. По сравнению с предшественниками, боевая эффективность МБР увеличилась в три раза: в частности, на ракету установили новую систему астрокоррекции, поэтому точность повысилась в два раза.

Общий вес Р-29Р превышает 35 тонн, масса боевой части составляет 1650 килограммов. В ней может размещаться или один ядерный блок, или сразу три. Носители этих МБР — подлодки проекта 667БДР "Кальмар".