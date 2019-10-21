Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже

Российское посольство в Чехии опровергло сообщение об участии в финансировании шпионской сети на территории данной страны.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в дипредставительстве РФ, опровергнув заявление руководителя чешской Службы безопасности и информации Михала Коуделки.

Выступая в парламенте глава контрразведки Чехии заявил, что его ведомство вместе с полицией страны разоблачили и разгромили российскую шпионскую сеть, которая, по его утверждению, якобы действовало через посольство РФ в Праге.

Коуделка сообщил, что посредством компьютерных сетей члены шпионского сообщества планировали атаковать различные цели – как в Чехии, так и других европейских странах.

В декабре 2018 года Служба безопасности и информации сообщила, что Россия и Китай усилили свою разведывательную деятельность на территории республики. Москву обвинили в том, что она хочет подорвать единство НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных стран, входящих в эти союзы.