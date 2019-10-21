Звезды футбола СССР и "Динамо" проведут матч в честь Льва Яшина

Во вторник в манеже ЦСКА пройдет матч, посвященный 90-летию выдающегося советского вратаря Льва Яшина. На поле выйдут ветераны сборной СССР и московского "Динамо", — клуба, где Лев Иванович провел всю карьеру.

Сборной "Динамо" будет руководить Анатолий Бышовец. В ее состав вошли Андрей Сметанин, Александр Уваров, Василий Фролов (вратари), Ансар Аюпов, Александр Бородюк, Дмитрий Булыкин, Сергей Гришин, Ролан Гусев, Денис Клюев, Игорь Колыванов, Эрик Корчагин, Виктор Лосев, Юрий Ментюков, Сергей Некрасов, Андрей Новгородов, Сергей Подпалый, Максим Ромащенко, Александр Смирнов.

За сборную СССР сыграют Ринат Дасаев, Руслан Нигматуллин, Алексей Прудников (вратари), Нериюс Бараса, Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Олег Корнаухов, Эдуард Маркаров, Евгений Милёшкин, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Егор Титов, Андрей Тихонов, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Хлестов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров, Александр Шмарко, Эрик Яхимович. Тренеры: Евгений Ловчев и Михаил Гершкович.