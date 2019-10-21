Пожарные против Макрона: безопасность приземления самолета Макрона не гарантирована

В аэропорту острова Майотта пожарные отказались обеспечивать безопасность приземления самолета французского президента Эммануэля Макрона, который во вторник намерен посетить этот заморский департамент Франции, сообщает РИА Новости.

Пожарные объяснили это солидарностью со своими коллегами в метрополии, ставших "жертвами слезоточивого газа и резиновых пуль" в ходе протестов 15 октября.

Сотрудники пожарной службы аэропорта на острове заявляют, что за час до приземления воздушного судна Макрона перестанут обеспечивать "адекватную безопасность" и вернутся к своим обязанностям через 15 минут после полной остановки его двигателей.

Несколько тысяч пожарных неделю назад проводили акцию протеста в центре Парижа с требованием повысить зарплату и улучшить условия работы. Против протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.