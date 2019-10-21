Укусивший полицейского ВИЧ-инфицированный отправится на три года в колонию

Суд в удмуртском Воткинске признал местного жителя виновным в применении насилия в отношении полицейского и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел в январе 2019 года, когда полицейский сделал замечание пьяному мужчине. В ответ тот укусил стража порядка в правую руку, зная, что у него опаснейшее заболевание

В результате против нападавшего было возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "заведомое поставление другого в опасность заражения ВИЧ-инфекцией".