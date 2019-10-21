Уходящую колонну американских солдат в Камышли закидали помидорами и камнями

Колонну американских военнослужащих, которая проходила через сирийский город Камышли, местные жители закидали помидорами и камнями. Таким образом граждане выразили протест против ухода подразделений США из районов Арабской Республики, куда вошла турецкая армия, сообщает агентство ТАСС.

13 октября министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер отдал приказ о выводе американские солдат, которые базировались на севере Сирии. Уже через три дня военнослужащие ликвидировали свою базу рядом с городом Кобани.

Кроме того, 16 октября стало известно, что несколько истребителей F-15 ВВС США разбомбили технику и припасы, брошенные американскими военными в провинции Ракка. Позднее американцы уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасака.



Напомним, 9 октября турецкая армия начала операцию "Источник мира", цели которой сначала очистить территории на северо-востоке Сирии от террористов и курдов-боевиков, а потом вернуть мирных жителей, которые бежали из этого региона.