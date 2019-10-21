"Бавария" лишилась Никласа Зюле

Защитник "Баварии" и сборной Германии Никлас Зюле получил травму в матче с "Аугсбургом". Обследование выявило у него разрыв крестообразной связки левого колена.

Восстановление футболиста займет около восьми месяцев. Таким образом, Зюле рискует пропустить не только остаток чемпионата, но и чемпионат Европы. В ближайшее время 24-летний защитник будет прооперирован.

Никлас Зюле пришел в "Баварию" в 2017 году из "Хоффенхайма". В том же 2017 он стал постоянно привлекаться в сборную Германии. Зюле был победителем Кубка конфедераций в 2017 году и участвовал в чемпионате мира 2018 года.