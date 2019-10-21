Екатерина. Самозванцы

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21 октября 201917:07 Екатерина Журавлева

День жестянщика в Екатеринбурге застал врасплох не только автомобилистов

День жестянщика в Екатеринбурге застал врасплох не только автомобилистов

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку готовности мэрии к зимней уборке улиц. Поводом стал сильный гололед в городе, который образовался после прошедшего утром 21 октября дождя и стал причиной многочисленных аварий.

Шесть грузовиков и две легковушки столкнулись и перегородили проезжую часть. Подобная ситуация — на многих улицах столицы Урала. В городе десятки аварий. Автомобилисты стоят в пробках с раннего утра. Причиной коллапса стал лед, что сковал Екатеринбург после ночного дождя.

Большой пассажирский автобус как будто по маслу выкатывается на встречную полосу. Не справляется с управлением и водитель троллейбуса. Машина въезжает в столб, трое получают травмы.

- Стоим боком, никто тронуться не может, автобус вообще поперек дороги стоит.

Не лучше ситуация и на трассах. Из-за сложных погодных условий ограничено движение автобусов в сторону Алапаевска и Нижнесергинского района, а также в направлении Березовского и Кольцовского тракта. Многотонные фуры слетают в кювет.

Между Карпинском и Серовом перевернулась цистерна с газом. В итоге были закрыты шесть километров пути, водителям пришлось искать объезд. А в аэропорту не смог приземлиться самолет из Стамбула. Многие опоздали на работу, на остановках и в екатеринбургском метро собрались толпы.

- Ехала от Первоуральска 5 километров в час, многие не переобуты.

На борьбу с гололедом в Екатеринбурге в 6 утра вышли 26 специальных машин — они посыпали дороги песко-солевой смесью. Обработали и тротуары. Но передвигаться все равно было практически невозможно. В травмпунктах — очереди. Врачи уже сообщают о сотнях пострадавших.

"Вышла из дома и на ступеньках съехала сразу. Лед не видно, как будто нормальные ступеньки. Тут уже сижу часа два, может, больше. Я писать ничего не могу, больно пальцам всем от локтя и до самых кончиков. Я молю Бога, чтобы был не перелом", — рассказывает пострадавшая Тамара, сидя в двухчасовой очереди к травматологу.

На дорогах и тротуарах лед днем практически растаял, но несколько раз прошел дождь. И вода пока не уходит. А значит, уже вечером лужи вновь превратятся в каток.

Такая погода продержится в Екатеринбурге еще несколько дней. Ночью при мокром снеге и дожде температура будет опускаться до минус пяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до 8 градусов.

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