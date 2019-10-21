Маурицио Сарри: "Локомотив" может создать нам проблемы

Во вторник московский "Локомотив" проведет третий матч группового турнира Лиги чемпионов. Железнодорожники сыграют в Турине с чемпионом Италии "Ювентусом". Накануне встречи главный тренер туринцев Маурицио Сарри встретился с журналистами.

Маурицио Сарри с большим уважением отозвался о вице-чемпионе России. "Эта команда очень опасна все 90 минут. Нам стоит быть внимательнее. Мы помним, как они играли с "Байером", как прессинговали, как они заставили вратаря немцев совершать ошибки", — приводит слова Сарри ТАСС.

Тренер "Ювентуса" также отпустил комплимент в адрес лидера туринцев Криштиану Роналду. "У Криштиану Роналду просто невероятный менталитет. Он может отлично сочетать как личные цели, которые он ставит перед собой, так и командные. Я горжусь, что являюсь его тренером".

Сам Криштиану Роналду, забивший недавно 700 мячей, сказал, что "Ювентус" настроен играть на победу. " Завтрашняя игра — это главное. Нам нужно победить, чтобы попытаться пройти дальше. Рекорд в 700 голов уже прошел. Это хорошее число, но для меня главное побеждать, играя за "Ювентус",