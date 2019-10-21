Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен

Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.

На своей странице в "Фейсбуке" он выложил выданное на днях на его имя удостоверение и написал (на русском языке) о том, что "планов невероятное количество", "впереди много сложной и важной работы".

Сивохо признался, что для него это "большая ответственность" и пообещал не подвести.

Основателем и художественным руководителем Студии "Квартал-95" (а также капитаном команды КВН "95-й квартал") был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

На днях глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что в вопросе Донбасса у Зеленского нет политической воли.