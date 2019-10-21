Екатерина. Самозванцы

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Прорыв дамбы в Красноярском крае 31 минута назад

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21 октября 201917:05

Суд арестовал на два месяца гендиректора золотодобывающей артели "Сисим"

Андрей Мармышев/ТАСС

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 18 декабря генерального директора компании-собственника красноярской золотодобывающей артели ООО "Сисим" Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб.

Как передает "Интерфакс", судья Марина Попцова согласилась с доводами следствия о том, что на оставаясь свободе, Ковальков может помешать ходу уголовного дела о гибели 15 человек.

В свою очередь, как сообщает ТАСС, начальник участка золотодобывающего предприятия в Красноярском крае Андрей Еганов признал вину и хочет заключить сделку со следствием. При этом директор и горный мастер золотодобывающей артели себя виновными не считают.

Тем временем, РИА Новости информирует о том, что опознаны 14 из 15 погибших при прорыве дамб, 10 из них выдали родственникам для захоронения.

Трагедия произошла 19 октября 2019 года примерно в два часа ночи по московскому времени – селевой поток из глины, камней и грязи, размером пять метров разрушил пять самодельных дамб на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края и затопил два общежития временного типа. Погибли 15 человек, без вести пропали еще 5, пострадали 27, 17 из которых были госпитализированы.

Следственный комитет России выяснил, что все гидротехнические сооружения на реке были возведены незаконно.

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, развернут межведомственный оперативный штаб, идет разбор завалов на реке. Пропавших ищут с помощью водолазов, кинологов и авиации, в том числе, беспилотников.

Чрезвычайное происшествия случилось на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим", которая входит в холдинг "Сибзолото".

Росприроднадзор намерен проверить все российские золотодобывающие компании после происшествия с прорывом дамбы в Красноярском крае. 

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