Автомобиль сменил владельца в ходе уличной драки в Петрозаводске. Видео

Вечером в минувшую субботу, 19 октября, на пересечении улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта в Петрозаводске произошел дорожный конфликт с неожиданной развязкой.

Неадекватный пешеход, находившийся, по некоторым данным, в состоянии опьянения атаковал автомобиль такси на переходе. Водитель вышел разобраться с обидчиком, после чего началась драка, в которой последовательно поучаствовали несколько человек.

Через некоторое время, когда таксист дрался со спутником буйного пешехода, последний воспользовался моментом и угнал легковушку, оставшуюся без присмотра.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне транспортного средства.

Как уточняют местные СМИ, похититель машины не смог уехать далеко, так как повредил колеса в результате столкновения с бордюром. Бросив добычу, дебошир сбежал.

Полицейские уже разбираются в обстоятельствах произошедшего.