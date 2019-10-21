Самолет экстренно сел в Ирландии из-за утечки очистителя

В аэропорту Дублина экстренно приземлился Airbus A330 American Airlines. Он направлялся из Лондона в Филадельфию с пассажирами на борту. При выполнении рейса возникла непредвиденная ситуация — у пассажиров в салоне возникла резь в глазах, кожный зуд, ухудшение самочувствия.

Закончилось тем, что два члена экипажа даже потеряли сознание, сообщает ТАСС. Причиной стала утечка очистителя. Запах растворителя и вызвал неприятные реакции у пассажиров и членов экипажа. На земле осмотр пассажиров и экипажа после инцидента провели медики.