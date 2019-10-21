Матч сборной Сербии и Люксембурга смогут посетить только дети и их родители

УЕФА планирует наказать сборную Сербии за ненадлежащую организацию домашней игры против команды Португалии. Решение еще не принято, но появилась информация о том, что сербам придется провести ближайший отборочный матч чемпионата Европы без зрителей.

Однако на матч сербской сборной с командой Люксембурга будет разрешен вход болельщиков, чей возраст не превышает 14 лет. Дети смогут прийти на стадион в сопровождении родителей. Таким образом, сербы без поддержки не останутся.

Прецедент уже имеется. В октябре прошлого года подобному наказанию была подвергнута сборная Румынии, сообщает ТАСС. Матч румын со сборной Норвегии посетили 27 тысяч человек, 20 тысяч из которых были детьми.