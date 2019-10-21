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21 октября 201918:33

Экс-полицейского обвиняют в смерти жены

В "Прямом эфире" – попытка разобраться в обстоятельствах смерти Галины Маргановой из Тобольска. 25-летняя мать двоих детей скончалась, выпав из окна четвертого этажа.

При этом на женщине было только нижнее белье, а на подоконнике не осталось следов от ног.

Родные Галины обвиняют в трагедии ее мужа Павла Осинцева – бывшего полицейского. По их словам, после увольнения два года назад он стал много пить и бил жену даже на глазах у детей.

Мать Галины рассказывает, что за день до смерти она собиралась продавать квартиру и просила прописать ее и детей, но в день встречи дозвониться до дочери не смогла, а пришедшее ей СМС о том, что дочь не может сейчас говорить, пришло уже после ее смерти.

Как потом выяснилось, на тот момент Галины уже не было в живых, а сообщение отправлял сам Павел.

Мать Павла, в свою очередь, рассказывает, что Галина любила погулять, а детей оставляла на нее. Более того: работы в полиции он лишился из-за жены, которая дважды попалась за рулем в нетрезвом виде, а муж за нее вступился.

У Павла – другая версия произошедшей трагедии. Он утверждает, что невиновен в смерти жены.

Кроме того,Осинцев сообщил, что семья Галины – неблагополучная: ее отец сидит за распространение наркотиков, а мать – пьющая, и поэтому он хочет, чтобы ему вернули дочь.

Что рассказывают об отношениях в этой семье друзья, родственники и соседи пары? И что показал детектор лжи, который прошел Павел?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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