ХК "Сочи" проиграл в седьмом матче подряд

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Пекине, где "Куньлунь" принимал "Сочи". Хозяева победили со счетом 3:2. Сочинцы потерпели седьмое поражение подряд.

Артем Точилин вывел "Сочи" вперед на 3 минуте, но три следующих шайбы побывали в воротах гостей. В составе пекинцев отличились Давид Бондра, Тревор Мерфи и Жильбер Брюле. В третьем периоде Сергей Старков сократил отставание, но спасти сочинцев не смог.

"Куньлунь" прервал серию из трех поражений и победил 3:2. Пекинцы набрали 18 очков и занимают на 11 месте в Восточной конференции. У "Сочи" 15 очков и также 11 место, только на Западе.