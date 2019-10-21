Двигатель для новейшего ударного вертолета пошел на госиспытания

Силовая установка ВК-2500П для модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ отправилась на государственные испытания и сертификацию для Министерства обороны России, рассказал агентству ТАСС исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

Как поясняют разработчики, двигатель обладает уникальной живучестью. Им можно управлять даже если вся электроника машины выйдет из строя. На это пока не способна ни одна силовая установка.

ВК-2500П можно ставить на все вертолеты, где стоят обычные ВК-2500 и ТВЗ-117. А ими оснащены многоцелевые Ми-8 и Ми-17, транспортно-боевые Ми-24 и Ми-35, а также разведывательно-ударный Ка-52.

Напомним, Ми-28НМ – это новая модификация ударных вертолетов "Ночной охотник". На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Минобороны и холдинг "Вертолеты России" подписали контракт на поставку 98 обновленных боевых машин.