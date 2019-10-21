Самосвал пробил стену детского сада в Ханты-Мансийске

В Югре грузовик с отказавшими тормозами снес забор и устроил заезд по территории детского сада, завершив прокат в стене здания. Последствия ДТП в Ханты-Мансийске сняли на видео.

Водитель самосвала утверждает, что у КамАЗа отказали тормоза. Остановить вышедшую из-под контроля машину удалось только в детском учреждении — большегруз врезался в дверной проем здания и проломил стену медицинского кабинета.

В результате аварии никто не пострадал, поскольку к тому моменту всех воспитанников забрали родители.