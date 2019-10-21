Жители Екатеринбурга впервые поучаствовали во всеобщем музыкальном диктанте. 19 октября более восьмисот человек проверили, насколько близка и понятна им музыка, сообщает ГТРК "Урал".

Формат экзамена традиционен: полная тишина. Только экзаменуемые проверяют не грамотность или знание формул, а свою музыкальную память и, конечно, тонкость слуха. Как рассказали участники испытания, фрагмент, который им необходимо было воспроизвести на нотной бумаге, оказался достаточно сложным. Безусловно, справиться с заданием под силу только людям с музыкальным образованием, знакомым с нотной грамотой. Хотя принять участие в экзамене имели возможность абсолютно все желающие.

По всей Свердловской области было организовано двадцать площадок, сообщила глава Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Наталья Клещёва. Люди очень активно откликнулись на предложение проверить свой музыкальный слух. Организаторы надеются, что в следующем году желающих будет еще больше. Кстати, такие экзаменационные испытания уже давно распространены во многих мировых музыкальных учебных заведениях.

Минкульт поддержал проведение диктанта. Специально для школьников, не посещающих музыкальных учебных заведений, создали программу, которая учит детей любить и слушать музыку. Там же они в доступной форме могут почерпнуть знания о композиторах, музыкантах, известнейших произведениях классической музыки. Об этом рассказала начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Минкультуры Свердловской области Вера Литовских.

Но главная цель подобных мероприятий — просто привлечь интерес широких масс к музыкальному искусству. Любопытно, что в следующий раз принять участие в экзамене можно будет анонимно.