Медведев и Хачанов выступят в финальной стадии Кубка Дэвиса

Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдет в Мадриде. В турнире приму участие 18 команд, в том числе и сборная России. Стали известны имена теннисистов, которые выступят в составе нашей сборной.

В сборную России вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118). Каждый матч будет состоять из двух одиночных и одной парной игры. Российская сборная сыграет в группе В, где ее соперниками станут теннисисты Испании и Хорватии.

18 сборных разделены на 6 групп, по три команды в каждой. Победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места, выйдут в четвертьфинал.