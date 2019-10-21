В беспорядках в Чили погибли 11 человек

Не менее 11 человек погибли в Чили в ходе беспорядков, продолжающихся в стране с конца прошлой недели.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала мэр Сантьяго Карла Рубилар.

По ее данным, 20 октября в чилийской столице восемь человек погибли при пожаре в разграбленном супермаркете, еще трое умерли 19 октября при поджоге магазина на окраине города.

Масштабные беспорядки, в ходе которые протестующие жгут транспорт и магазины, охватили Чили 14 октября, после того, как стало известно о планах властей страны повысить на 3,7% стоимость проезда в метро.

После массовых выступлений населения президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в нескольких городах и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.