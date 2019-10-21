Глупость от начал до конца. Минобороны прокомментировало неудачный запуск "Калибров"

Информация, будто во время учений "Гром-2019" крылатые ракеты "Калибр" стартовали не с первого раза, — глупость от начала и до конца, заявили в Министерстве обороны России.

Как ранее писало издание РБК со ссылкой на собственный источник в силовых структурах, во время маневров в Каспийском море боевые корабли "Татарстан" и "Град Свияжск" тестировали новую систему, которая сокращает подготовку к пуску ракет с 3 часов до 15 минут. Однако по каким-то причинам "Калибры" не отреагировали на команды экипажа и стартовали только со второго раза, когда экипаж использовал резервную систему запуска.

В Министерстве обороны обратили внимание на тот факт, что за пусками ракет с "Града Свияжска" следили несколько камер, чье видео потом было выложено в открытый доступ. На нем отчетливо видно, что "Калибры" стартовали штатно.



Кроме того, тестирование новых систем и оборудования во время учений не проводится, добавили в военном ведомстве. Для этого организуют отдельные испытания с участием представителей промышленности.

Что касается сторожевого корабля "Татарстан", то на нем ракетного комплекса "Калибр" никогда не стояло, следовательно, и стрелять он им не мог.